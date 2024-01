JinkoSolar-Aktie: Jetzt wird es wichtig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar hat dem China-Blues weiter nachgegeben. Am Montag ging es für den Titel um weitere -1,1 % nach unten, jedenfalls in den ersten Handelsstunden. Das ist ein Ergebnis, mit dem die Aktionäre nicht werden gut leben können. Mittlerweile hat JinkoSolar auf diese Weise einen massiven Abwärtstrend erreicht. Der Titel hat damit die Marke von 25 Euro fest im Visier und damit auch eine Marktkapitalisierung von nur noch 1,4 Mrd. Dollar.

Das bedeutet, der Umsatz wird nur noch mit einem KUV von 0,28 bewertet. Das ist angesichts der Gewinne des Unternehmens überraschend. Denn derzeit geht der Markt davon aus, das Unternehmen würde einen Gewinn von 599 Millionen Dollar im abgelaufenen Jahr erwirtschaftet haben und im laufenden Jahr immerhin noch 530 Millionen Dollar verdienen können. Das ist offenbar nicht hinreichend, um den Aufwärtstrend noch einmal aufleben zu lassen.

JinkoSolar: Wo bleibt der Aufwärtstrend?

Es sieht noch immer so aus, als sollte die China-Schwäche an den Börsen auch diese Aktie im Bann halten. Denn China und die USA liegen im Wirtschaftskrieg. Die Zölle in den USA sollen steigen.

Die Chinesen haben auch hausgemachte Probleme. Die Wirtschaft wächst nicht mehr so stark wie noch in den vergangenen Jahren vor Corona. Die Zinsen werden dennoch nicht gesenkt. Mit anderen Worten: Es steht oder stünde zu befürchten, dass die Wirtschaft auf schwachem Niveau verharrt. Das kann auch das Ergebnis von JinkoSolar betreffen, befürchten die Märkte offenbar.

Damit ist die Schätzung von Analysten derzeit offenbar auch zu wagemutig. Mittlerweile gehen die Analysten davon aus, der Kurs könnte um gut 94 % klettern. Das würde auch bedeuten, der Aktienkurs würde deutlich mehr als 48 Euro erreichen. Die Aktie ist demnach aus dieser Warte noch immer massiv unterschätzt. Oder irren die Analysten mit ihren hohen Kurszielen einfach?

