JinkoSolar Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung von Aktien. Bei Jinkosolar liegt das KGV bei 3,27, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und aufgrund fundamentaler Kriterien als "gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Jinkosolar liegt bei 34,45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und erhält daher eine "neutral" Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Jinkosolar in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -46,19 Prozent gezeigt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie sogar um 621,69 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "schlecht" Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Bewertung. Der GD200 liegt bei 35,23 USD, während der Aktienkurs bei 27,17 USD liegt, was einer Abweichung von -22,88 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt eine Abweichung von -10,92 Prozent, was zu einem insgesamten "schlecht" Rating führt.