JinkoSolar-Aktie: Großer Erfolg für das Unternehmen

JinkoSolar Holding, eines der umsatzstärksten Unternehmen in der Solarbranche, kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten. Die Gewinnspannen sind enttäuschend und dies hat zu einem Mangel an Anlegerinteresse geführt. Folglich wird die Aktie verkauft, was seit Beginn des Jahres zu einer volatilen Performance und einen Abwärtstrend geführt hat. Sowohl die 200-Tages- als auch die 50-Tageslinien – beides wichtige Trendindikatoren – liegen deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Zudem wurden bei den jüngsten Tiefständen von 35,93 USD auch signifikante Tiefs aus den vergangenen Monaten unterboten.

Unterstützungszone im Fokus bei JinkoSolar

Die Aktie befindet sich momentan nahe ihrem Jahrestief für das Jahr 2023 und liegt unterhalb der Tiefpunkte aus Oktober und Dezember 2022 sowie August 2021. Ein weiterer bedeutender Tiefpunkt vom...