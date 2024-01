JinkoSolar Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index, RSI, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Jinkosolar liegt bei 63,57 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 46,2 und weist ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral" Bewertung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jinkosolar. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten bei Jinkosolar registriert wurden, wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Dies führt zu einer "schlecht" Bewertung. Insgesamt erhält Jinkosolar in dieser Kategorie daher eine "schlecht" Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Jinkosolar eine Performance von -32,17 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um 26,05 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Jinkosolar im Branchenvergleich um -58,21 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,38 Prozent im letzten Jahr, wobei Jinkosolar um 41,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "schlecht" Bewertung in dieser Kategorie.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde Jinkosolar von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung daher als "gut" eingestuft werden. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "gut" Bewertung.