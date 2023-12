JinkoSolar-Aktie: Es sind schon -17 %

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar ist den wirtschaftlichen Kennzahlen nach eines der vielversprechenden Unternehmen am Solar-Energiemarkt. Dennoch hat die Aktie aktuell einen schweren Stand. Der Titel hat am Freitag ohne jede neue Nachricht -1 % verloren. Wird es so weitergehen?

JinkoSolar: Das wird nicht einfach – aber die Chancen sind ordentlich!

Die Chinesen sind dennoch auf der einen Seite rein wirtschaftlich betrachtet sehr gut aufgestellt. Denn die Kennzahlen verdeutlichen, wie rentabel das [...] Hier weiterlesen