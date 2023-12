JinkoSolar Aktie: Es gibt was neues!

Die Aktienanalyse von Jinkosolar zeigt interessante Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jinkosolar-Aktie aus den letzten 200 und 50 Handelstagen betrachtet. Aktuell liegt der Wert bei 39,3 USD bzw. 31,92 USD. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 33,3 USD bzw. 33,3 USD. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen der Aktie, von "Schlecht" basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt bis hin zu "Neutral" basierend auf dem 50-Tage-Durchschnitt.

In Bezug auf die Dividende weist Jinkosolar derzeit eine Dividendenrendite von 4,26 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,46, was 95 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (69,92). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was ebenfalls zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich damit aus den verschiedenen Analysen eine überwiegend positive Bewertung für die Jinkosolar-Aktie, die als "Neutral" bis "Gut" eingestuft wird.

