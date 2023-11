JinkoSolar-Aktie: Es geht los!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar ist auf dem Weg nach oben. Der Titel hat aktuell einen Aufschlag von fast 3 % an den Märkten erreicht. Damit schob sich die Aktie aus China in Richtung der Grenze von 30 Euro nach oben. Das Signal ist nicht irrelevant: 30 Euro gelten unter Chartanalysten als bedeutende Hürde. Wenn JinkoSolar in den vergangenen Tagen von Analysten in Analysen seziert wurde, ist diese Hürde oft genannt worden.

JinkoSolar müsste diese Hürde allerdings nachhaltig überwinden, so die Meinung von Analysten. Denn der Titel hat zudem Widerstände in Höhe von 32, 33 Euro, die es zu überwinden gilt. Entscheidend für den Wert des Unternehmens dürfte aus der Sicht anderer Analysten jedoch ein anderer Umstand.

JinkoSolar: Dies wird entscheidend

Bei JinkoSolar ist aktuell das Zahlenwerk brillant – in Bezug auf die Bewertung. Das...