JinkoSolar Aktie: Es geht auch anders!

Die Jinkosolar-Aktie hat eine Dividendenrendite von 4,26 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses hat die Jinkosolar-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,17 % erzielt, was 41,66 % unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 25,24 %, wobei Jinkosolar momentan 57,4 % unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Jinkosolar-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 30,17 und der RSI25 beträgt 45,83, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jinkosolar-Aktie daher ein "Gut"-Rating.