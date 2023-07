JinkoSolar Aktie: Erfolgskurs wird fortgesetzt!

JinkoSolar, der chinesische Hersteller von Solarmodulen, betont sein Engagement für ökologische Verantwortung und hat kürzlich seine Mitgliedschaft im “IRENA Coalition for Action”-Netzwerk angekündigt. Die IRENA-Allianz vereint verschiedene Akteure aus dem Bereich der erneuerbaren Energien mit dem gemeinsamen Ziel, die globale Energiewende zu beschleunigen.

Im Rahmen dieser Allianz tauschen die IRENA-Mitglieder ihr Know-how aus, beraten über spezielle Methoden und führen Diskussionen über disruptive Branchentrends. JinkoSolar betrachtet die Mitgliedschaft bei IRENA als eine wichtige Initiative zur Förderung des globalen Klimaschutzes.

Das Potenzial von IRENA: Neue Perspektiven für JinkoSolar

“Wir sind davon überzeugt, dass unsere Teilnahme an der IRENA Coalition for Action dazu beitragen wird, das Ansehen von JinkoSolar in...