JinkoSolar Aktie: Enormes Potenzial ....

Die technische Analyse der Jinkosolar-Aktie ergibt interessante Einblicke. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 38,37 USD, was einer Abweichung von -3,73 Prozent zum aktuellen Kurs von 36,94 USD entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 32,88 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +12,35 Prozent zum letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält die Jinkosolar-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin, mit einem RSI7-Wert von 30,17 und einem RSI25-Wert von 45,83. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Jinkosolar-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Jinkosolar eine Dividendenrendite von 4,26 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 %. Somit erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung.