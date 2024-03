JinkoSolar-Aktie: Endlich wieder besser!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

JinkoSolar konnte sich am Dienstag – endlich – wieder aufwärts schieben. Die Notierungen legte um gut 1,9 % zu, was wiederum den Gesamteindruck der Aktie deutlich besser erscheinen lässt. Denn zuvor waren die Chinesen aus der Solar-Industrie allein in den vergangenen fünf Tagen um mehr als -15 % nach unten gerauscht. Seit Jahresanfang war es für JinkoSolar gleich um -39,2 % nach unten gegangen. Dabei war die Nachrichtenlage bis dato gar nicht so schlecht, dass ein derartiger Absturz alternativlos gewesen wäre. Die Notierungen sind vielmehr mit dem KGV von aktuell 5,1 recht günstig.

JinkoSolar: Was denken die sich dabei?

Dennoch richtet sich “natürlich” eine Frage an Analysten. Die gehen noch immer davon aus, der Kurs könnte um 62 % klettern. Immerhin haben sich die Kursziele dramatisch nach unten bewegt: Aus Regionen um gut 40 Euro und mehr vor einigen Wochen sind jetzt ca. 32 bis 33 Euro geworden.

