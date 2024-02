JinkoSolar-Aktie: Endlich kommen 25 Euro wieder in das Blickfeld!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar ist minimal wieder auf dem Weg nach oben. Das wäre normalerweise nicht der Rede wert. Aber immerhin schaffte es die Aktie am Donnerstag, mit dem Gewinn von 0,6 % die bislang schwache Woche in einem etwas besseren Licht erscheinen zu lassen. So rücken 25 Euro als mögliche Kursgrenze wieder in den Blickpunkt. Dies wäre zumindest den charttechnischen Analysten und Beobachtern sicherlich wichtig. Die Analysten, die Kursprognosen abgeben, gehen davon aus, die Aktie könnte um nunmehr 95 % steigen. Das sind Werte, die zu einem Kurs von annähernd 50 Euro führen würden.

Neue Nachrichten gibt es rund um JinkoSolar nicht. Nur: Die Bewertung ist tatsächlich recht günstig.

JinkoSolar: Auch günstig!

Das KGV der Chinesen liegt derzeit bei etwa 3. Dies gilt sowohl für das vergangene Jahr wie auch für das nun laufende Geschäftsjahr. Die Aktie ist demnach sehr günstig bewertet. “Auch” – denn auf der anderen Seite gibt es Bedenken. Die USA wollen sich gegen die chinesischen Solar-Unternehmen mit höheren Zöllen wehren, so ist jedenfalls gerüchteweise zu hören. Dennoch: Analysten sehen wie beschrieben eine deutlich größere Bewertungschance für die Aktie von JinkoSolar.

