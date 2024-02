JinkoSolar Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Jinkosolar derzeit 18,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -28,95 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Jinkosolar in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Jinkosolar bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Jinkosolar in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die geringere Diskussionshäufigkeit und abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt negativen Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Jinkosolar mit einer Rendite von -46,19 Prozent mehr als 626 Prozent darunter. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 3934,09 Prozent, während Jinkosolar nur eine Rendite von 3980,28 Prozent erreichte. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.