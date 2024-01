JinkoSolar Aktie: Eine klare Abfuhr!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,27 liegt Jinkosolar unter dem Branchendurchschnitt von 70,48 für die Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Jinkosolar auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 85,14 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält Jinkosolar eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating vergeben, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 37,7 USD für die Jinkosolar-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 30,39 USD, was einem Unterschied von -19,39 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 33,62 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-9,61 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jinkosolar zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Jinkosolar bei der Analyse der Anleger-Stimmung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der fundamentalen und technischen Analyse.