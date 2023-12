JinkoSolar-Aktie: Der Durchbruch

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

JinkoSolar hat am Donnerstag an den Börsen sicherlich überrascht. Die Notierungen der Chinesen kletterten gleich um stramme 6,3 % nach oben. Damit erreichte die Aktie einen Wert von 34 Euro. Damit haben wohl die wenigsten rechnen können, nachdem die Aktie auch in den vergangenen Tagen leicht über der Marke von 30 Euro teils nur vor sich hindümpelte.

Nun werden Erinnerungen an die Kursziele wach. Die gelten als ausgesprochen attraktiv, [...] Hier weiterlesen