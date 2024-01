JinkoSolar-Aktie: Diese Chinesen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Solar ist eigentlich ein großes Thema an den Aktienmärkten. Das scheint auf JinkoSolar augenblicklich nicht mehr zuzutreffen. Das China-Unternehmen gab auch am Dienstag nach. Die Notierungen rutschten um gut -3,6 % abwärts. Damit hat die Aktie die Kurse bei 25 Euro auch noch einmal von oben nach unten durchkreuzt. Der Titel ist damit an den Börsen seit vielen Tagen in einer sukzessiven Talfahrt. Das müsste nicht sein, wie die wirtschaftlichen Daten zeigen.

JinkoSolar: Das sind die KGVs

Denn der Titel ist nach Maßgabe der Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGVs) stark. Das KGV für das vergangene Jahr liegt wie das KGV für das laufende Jahr bei ca. knapp 3. Das ist bei hohen Gewinnen von jeweils über 500 Millionen Dollar nicht nur messbar, sondern auch realistisch. Daher sind Analysten offenbar zuversichtlich. Deren Schätzung liegt nach den Angaben auf und von Marketscreener aktuell bei im Mittel einem Plus von 84 %. Das ist nichts anderes als beeindruckend.

Dabei sind nur die wirtschaftlichen Eckdaten aus dem Reich der Mitte selbst ein Problem. Die sind schwach, die Wirtschaft stockt. Ob die Analysten vor diesem Hintergrund dennoch Recht behalten können?

