JinkoSolar Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Aktie von Jinkosolar bietet aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 4,26%, was einem Mehrertrag von 2,07 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies spricht für eine positive Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 30,81, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 50 im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jinkosolar liegt momentan bei 38,63 USD, was als negativ bewertet wird, da der Aktienkurs mit 35 USD einen Abstand von -9,4 Prozent aufweist. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 32,45 USD einen positiven Abstand von +7,86 Prozent, was als gutes Signal gilt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Jinkosolar. Die neuesten Nachrichten der vergangenen Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Jinkosolar von der Redaktion eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, den RSI und die Anlegerstimmung.