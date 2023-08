JinkoSolar-Aktie: Chinesischer Turbo bereit zum Start!

Finanzspritze: Der chinesische Solarmodulhersteller Jinko Solar kündigte am Montag während seiner Quartalspräsentation an, dass die in Shanghai gelistete Haupttochtergesellschaft Jiangxi Jinko zusätzliche Aktien ausgeben wird. Die operative Geschäftsführung von JinkoSolar liegt hauptsächlich bei Jiangxi Jinko, an dem JinkoSolar aktuell 58,62 Prozent Anteil hat.

Der Nettogewinn aus dem Privatverkauf (Stammaktien) dürfte voraussichtlich maximal 9,7 Milliarden Yuan oder etwa 1,22 Milliarden Euro betragen. Die Aktien werden qualifizierten institutionellen Investoren angeboten – gemäß den Vorschriften der chinesischen Börsenaufsicht.

Pläne von Jiangxi Jinko mit der Finanzspritze

Mit dem neu aufgebrachten Kapital plant Jiangxi Jinko sein Projekt in Shanxi (China) zu beschleunigen. Das Tochterunternehmen von Jinko fokussiert sich...