JinkoSolar-Aktie: Im Benchmark-Vergleich sehr attraktiv bewertet!

Die JinkoSolar-Aktie hat es wieder nicht geschafft den Konsolidierungstrend von Anfang Juli zu durchbrechen. In dieser Woche gab es erneut einen scharfen Rücksetzer. Hierdurch ist es zu einem Pullback zur 200-Tage-Linie (EMA200) gekommen, die der Aktie in den vergangenen Wochen stets einen Halt gegeben hat. Für zusätzliche Unterstützung sorgt der Aufwärtstrend von Ende Februar. In der kommenden Woche darf man… Hier weiterlesen