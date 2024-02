JinkoSolar Aktie: Augen auf!

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über verschiedene Aktien. So auch bei Jinkosolar, wo die Diskussionstiefe zu einer unterdurchschnittlichen Aktivität führt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength Index (RSI). Aktuell liegt der Wert für Jinkosolar bei 83,27, was als überkauft eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 69, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung von "Schlecht" für den RSI.

In Bezug auf die Dividende weist Jinkosolar mit einer Dividendenrendite von 4,94 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Jinkosolar bei 36,32 USD liegt, während die Aktie selbst bei 27,02 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 31,94 USD einen Abstand von -15,4 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit der Gesamtnote "Schlecht" bewertet.