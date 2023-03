JinkoSolar Aktie: Analyse des aktuellen Kurspotenzials

JinkoSolar ist derzeit ein heißes Thema unter Analysten. Die Aktie wird den neuesten Bewertungen zufolge mit “Gut” bewertet. Diese Einschätzung basiert auf drei positiven, einer neutralen und einer negativen Bewertung innerhalb der letzten drei Monate. Kurzfristig betrachtet stehen drei positive, eine neutrale und eine negative Einschätzung innerhalb eines Monats im Raum – was die Aktie jedoch zuletzt wieder in ein positives Licht rückt.

Möchte man sich auf die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (61,66 USD) verlassen, bedeutet dies für das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 32,95 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 46,80 USD – also einer Empfehlung von 61.66 USD.

Wie attraktiv ist derzeit die Dividendenrendite bei JinkoSolar?

Die derzeitige Dividendenrendite von JinkoSolar, die sich auf das aktuelle...