JinkoSolar Aktie: Alles andere als uninteressant …

Bei Jinkosolar wurde in den vergangenen Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Jinkosolar in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinkosolar beträgt derzeit 3, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" als unterbewertet erscheint. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den sozialen Medien wurden Jinkosolar in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch durch die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen bestätigt wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Jinkosolar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,19 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 41,8 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Unterperformance von -87,99 Prozent für Jinkosolar. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Jinkosolar um 53,65 Prozent unter dem Durchschnittswert. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmung und Bewertung der Fundamentaldaten, jedoch zeigt der Branchenvergleich eine deutliche Unterperformance von Jinkosolar.