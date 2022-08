JinkoSolar +6%: Deshalb steigen die Kursziele

Die Aktie von JinkoSolar (WKN: A0Q87R) ist nach Vorlage der neuen Quartalszahlen am Freitag nicht wie von vielen erwartet abgestürzt. Das überraschend kräftige Wachstum hat Anleger über ein schwaches Nettoergebnis hinwegsehen lassen und ließ heute namhafte Großbanken ihre Kursziele nach oben korrigieren. Daraufhin ging es heute nach Handelsstart in New York gleich um +6% hoch auf 63,30 US$. Ein Kaufsignal?

Bei JinkoSolar handelt es sich um den Weltmarktführer in der Produktion von Solarzellen ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.