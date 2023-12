Jinke Property Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Jinke Properties-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,64 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,81 CNH, was einem Unterschied von +10,37 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 1,75 CNH, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,43 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Jinke Properties-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurde bei Jinke Properties eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, wodurch die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Gleichzeitig konnte jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Jinke Properties in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Jinke Properties-Aktie liegt bei 60,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.