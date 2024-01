Jinke Property Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten vier Wochen gab es bei Jinke Properties eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Jinke Properties daher auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Jinke Properties diskutiert. Die Aktie erhält daher heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Jinke Properties-Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Jinke Properties als Neutral-Titel eingestuft. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen einen neutralen Wert, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.