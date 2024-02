Jinjian Cereals Industry Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Jinjian Cereals Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,32 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite somit um 8,13 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -20,06 Prozent, und Jinjian Cereals Industry liegt aktuell 8,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Jinjian Cereals Industry von 5,91 CNH mit -21,09 Prozent Entfernung vom GD200 (7,49 CNH) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 6,92 CNH auf, was auf ein weiteres "Schlecht"-Signal hinweist. Unter dem Strich wird der Kurs der Jinjian Cereals Industry-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie wurde auch analysiert, und die Kommentare auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jinjian Cereals Industry liegt bei 64,71, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 69 eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.