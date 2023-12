Jinjian Cereals Industry Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Aktienkurse von Jinjian Cereals Industry lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Nach Analyse der sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen rund um Jinjian Cereals Industry aufgegriffen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Jinjian Cereals Industry bei 7,36 CNH und ist damit -3,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage hingegen beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf -4,17 Prozent, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz spielt eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index, auch bekannt als RSI, ergibt für Jinjian Cereals Industry einen Wert von 69,05 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 60,36 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.