Jinjian Cereals Industry Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jinjian Cereals Industry-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 87, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 69 liegt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jinjian Cereals Industry zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Jinjian Cereals Industry eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie 329, was auf ein ähnliches Niveau wie der Durchschnitt der Branche hinweist. Aufgrund dieser Bewertungskriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Jinjian Cereals Industry-Aktie basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.