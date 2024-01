Jinhui Liquor, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Churchill Capital Corp":

Die Aktie von Jinhui Liquor hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 25,63 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 23,05 CNH, was einem Unterschied von -10,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 24,94 CNH liegt mit einem Unterschied von -7,58 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Jinhui Liquor-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine positive Stimmung. Die Anzahl der Diskussionen und die Änderung der Stimmung weisen auf eine gute langfristige Stimmungslage hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Jinhui Liquor diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, an einem Tag die negative. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jinhui Liquor-Aktie liegt bei 65,28, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 59 eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.