Jinhui Liquor Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI der Jinhui Liquor steht bei 66,85, was einer neutralen Bewertung entspricht. Für den RSI25, der über 25 Tage berechnet wird, ergibt sich ein Wert von 67,88, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Aktie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Jinhui Liquor liegt derzeit bei 26,02 CNH, während der Aktienkurs bei 23,86 CNH liegt, was einem Abstand von -8,3 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist die Aktie mit einem Wert von 26,12 CNH und einer Differenz von -8,65 Prozent ein schlechtes Signal auf. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene "Gut" ist.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Jinhui Liquor mit einer Rendite von 16,2 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -6,16 Prozent aufweist, schneidet die Aktie mit 22,37 Prozent sehr gut ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.