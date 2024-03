Jinhui Liquor Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Aktienkurs von Jinhui Liquor zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -26,55 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Getränkebranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -22,29 Prozent, wobei Jinhui Liquor mit 4,26 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jinhui Liquor liegt bei 52,11, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist besonders positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird die Jinhui Liquor Aktie in den genannten Kategorien als "Neutral" oder "Gut" eingestuft, basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.