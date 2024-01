Jinhui Liquor Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jinhui Liquor als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jinhui Liquor-Aktie ergibt sich ein Wert von 26,21 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert von 61,45 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Jinhui Liquor bei -15,5 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Getränke"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -10,33 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Jinhui Liquor mit 5,17 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jinhui Liquor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 25,83 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 24,62 CNH (-4,68 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating für die Jinhui Liquor-Aktie.

Die Stimmung der Anleger zeigt, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. An 13 Tagen dominierten positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Jinhui Liquor eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Jinhui Liquor daher von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.