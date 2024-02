Jinhui Liquor Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Jinhui Liquor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -26,55 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Getränke" liegt die Rendite mit -20,41 Prozent um 6,14 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die Stimmung rund um die Aktie von Jinhui Liquor wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung unterdurchschnittlich waren, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jinhui Liquor wurde ebenfalls untersucht. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt befasste sich vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher wurde die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Jinhui Liquor zeigt eine Ausprägung von 25,27, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating aufgrund des RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Jinhui Liquor, wobei das langfristige Stimmungsbild als negativ eingestuft wird, während das Anleger-Sentiment und der Relative Strength-Index auf eine eher positive Entwicklung hindeuten.