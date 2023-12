Jinhui Liquor Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Jinhui Liquor in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem positiven Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern geführt hat. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die häufige Diskussion über Jinhui Liquor und die steigende Aufmerksamkeit führen dazu, dass die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jinhui Liquor-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 73,91 Punkten. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt eine durchschnittliche Schlusskursdifferenz von -8,17 Prozent im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt die Schlusskursdifferenz bei -8,97 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Jinhui Liquor um 22 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt und die Aktie eine deutlich bessere Rendite als die "Getränke"-Branche erzielt hat. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.