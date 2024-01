Jinhui Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Aktie von Jinhui wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Der Sentiment und Buzz im Netz zeigen eine neutrale Einschätzung aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und kaum vorhandenen Stimmungsänderungen. In der technischen Analyse erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -9,59 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Jinhui mit 2,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt. Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie ebenfalls als neutral ein, sowohl für den RSI7 mit einem Wert von 40 als auch für den RSI25 mit einem Wert von 63,64. Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Jinhui ein neutrales Gesamtranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

