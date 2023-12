Jinhui Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 80 für die Jinhui-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage, dass Jinhui weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Untersuchung der Aktienkurse umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der Kommentare und Beiträge auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung rund um Jinhui neutral ist. Basierend darauf wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Jinhui mit einer Rendite von -34,7 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um mehr als 33 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Ebenso liegt die Rendite von Jinhui mit 42,97 Prozent deutlich unter der mittleren Rendite der "Marine"-Branche von 8,27 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Jinhui gab. Daher wird das Kriterium der Stimmung und der Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Jinhui daher in dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.