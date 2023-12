Jinhui Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Anzahl der Bewegungen ins Verhältnis setzt. Der RSI der Jinhui liegt bei 36,84, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und für die Jinhui liegt der RSI bei 50, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Jinhui daher in dieser Kategorie eine "Neutral" Bewertung.

Die Dividendenrendite von Jinhui beträgt derzeit 2,99 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,32 % in der "Marine"-Branche. Die Differenz von 5,33 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Jinhui im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,7 Prozent erzielt, was 32,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen "Marine"-Branche beträgt 5,48 Prozent, und die Jinhui liegt derzeit 40,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Jinhui haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".