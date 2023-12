Jinhong Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Jinhong beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als neutral eingestuft wird. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei Jinhong festgestellt werden. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt und auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Jinhong mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,65 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unrentabel angesehen wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Jinhong-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1,92 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 2,23 CNH (+16,15 Prozent Unterschied), was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Jinhong aus fundamentalen Gesichtspunkten als neutral betrachtet wird, während das Sentiment und die technische Analyse positive Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividende erhält die Aktie jedoch eine negative Bewertung.