Jinhong Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Evraz":

Die Anleger-Stimmung zu Jinhong war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vermehrt positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Im Branchenvergleich konnte Jinhong in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,56 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,45 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die im Durchschnitt nur um 1,11 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,11 Prozent hatte, liegt Jinhong mit 14,45 Prozent über diesem Durchschnittswert. Somit erhält Jinhong ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jinhong-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jinhong-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,29 und ein Wert für den RSI25 von 43,27, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jinhong mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,43 Prozent (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch). Daher wird die Dividendenpolitik von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird, die Performance im Branchenvergleich jedoch als überdurchschnittlich gut bewertet wird. Die Dividendenpolitik hingegen erhält eine negative Bewertung.