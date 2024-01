Jinhai International Holdings Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Jinhai war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +18,18 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,2 HKD mit dem aktuellen Kurs von 2,6 HKD. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 2,31 HKD um +12,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jinhai-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Jinhai in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Jinhai-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit einem Wert für den RSI7 von 20 und einem Wert für den RSI25 von 39,86.

