Jinhai International Holdings Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die technische Analyse der Jinhai-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 2,2 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 2,47 HKD liegt, was einer Abweichung von +12,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,32 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +6,47 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Jinhai-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und deshalb als "Neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Jinhai-Aktie ist neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Jinhai diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine "Neutral"-Einstufung für Jinhai, da die Diskussionsintensität die übliche Aktivität zeigt und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Jinhai-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und dem Sentiment und Buzz im Netz.