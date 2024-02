Jinhai International Holdings Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse. Für die Jinhai Medical-Aktie liegt der RSI aktuell bei 39,66, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 44 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Jinhai Medical in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jinhai Medical-Aktie der letzten 200 Handelstage um 34,23 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Abweichungswert von +14,18 Prozent eine positive Tendenz, die zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik für das Unternehmen führt.