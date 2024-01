Jinhai International Holdings Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) von Jinhai liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls eine Bewertung als "Gut" ergibt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Jinhai wird als neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jinhai beschäftigt hat.

Aus technischer Sicht erhält die Jinhai-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2,59 HKD lag, was einen Unterschied von +17,73 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Jinhai wird sowohl aus Analysen von Bankhäusern als auch aus dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Jinhai.