Jingrui Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz von Jingrui in den sozialen Medien. Daher wurde die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 92,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass Jingrui überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Jingrui liegt bei 0,13 HKD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0.036 HKD liegt und somit einen Abstand von -72,31 Prozent aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 0,04 HKD, was einer Differenz von -10 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird Jingrui daher auf Basis der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Jingrui diskutiert, und es gab weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiments. Insgesamt wird Jingrui daher mit einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eingestuft.