Jingrui Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse von Jingrui-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Internet-Kommunikation zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass Jingrui momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.