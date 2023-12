Jindalee Resources Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Jindalee Lithium Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1,81 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,815 AUD liegt, was einer Abweichung von -54,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 1,15 AUD, was einer Abweichung von -29,13 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Jindalee Lithium Aktie ist überwiegend positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren mehrheitlich positiv und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Jindalee Lithium. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jindalee Lithium liegt bei 69,77, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, beträgt 67 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Jindalee Lithium. Die Aktie erhält daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Jindalee Lithium Aktie derzeit sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI und das Sentiment eine "Neutral"-Bewertung erhalten.