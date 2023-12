Jinchuan Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse der Jinchuan-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einer positiven Entwicklung befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,48 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,55 HKD liegt, was einer Abweichung von +14,58 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,47 HKD wird mit einem Schlusskurs von +17,02 Prozent überboten. Somit erhält die Jinchuan-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende von 0,45 % zeigt sich jedoch eine schlechtere Bewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau, der bei 6,04 % liegt. Die Differenz von 5,59 Prozentpunkten führt dazu, dass die Einstufung der Dividende als "Schlecht" erfolgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Jinchuan-Aktie einen Wert von 33,33 für den RSI7 (sieben Tage) und 37,04 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Jinchuan-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Dividendenpolitik ein gemischtes Bild zeigt, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien neutral bewertet werden.