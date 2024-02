Jinchuan Aktie: Was noch aussteht!

Jinchuan: Analyse des Aktienkurses und Sentiments

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Jinchuan eine Performance von -25,96 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche durchschnittlich um -9,79 Prozent, was bedeutet, dass Jinchuan eine Underperformance von -16,18 Prozent aufweist. Der Durchschnittswert für den "Materialien"-Sektor lag bei -9,79 Prozent, wobei Jinchuan um 16,18 Prozent darunter lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wurde beobachtet, dass die Aktivität der Diskussionen um die Jinchuan-Aktie durchschnittlich war. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Jinchuan in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Fundamental betrachtet ist Jinchuan aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 829,48, was einem Abstand von 2639 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,28 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI liegt Jinchuan bei 32,14 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Jinchuan weder überkauft noch überverkauft (Wert: 49,04), wodurch die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Jinchuan auf Basis der durchgeführten Analyse.