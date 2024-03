Jinchuan Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Jinchuan gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 829,48 und damit 2493 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Jinchuan derzeit überbewertet ist. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Jinchuan-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 21. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb wir ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Jinchuan weder überkauft noch überverkauft, weshalb die Bewertung für den 25-Tage-RSI "Neutral" ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Jinchuan-Aktie.

Die Dividendenrendite der Aktie von Jinchuan liegt derzeit bei 0,34 %, was 5,37 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Metalle- und Bergbau-Branche liegt. Dadurch erzielen Investoren, die in die Aktie von Jinchuan investieren, einen geringeren Ertrag. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet.