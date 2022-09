Jinan Vocational College triumphiert beim ersten Weltwettbewerb für Berufsschulkenntnisse

Jinan, China (ots/PRNewswire) -Der erste Weltwettbewerb für Berufsschulkenntnisse, der von 35 Organisationen, darunter das chinesische Bildungsministerium und die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission Chinas, mitfinanziert wurde, fand kürzlich in Tianjin statt.Das Jinan Vocational College gewann die Silbermedaille im Wettbewerb für die Wartung und Anwendung von Drohnen.In dem Wettbewerb sollten die drei Studenten der Hochschule mit Hilfe der vom Exekutivkomitee zur Verfügung gestellten elektronischen Drohnenbausätze, der Flugsteuerungs- und Parametereinstellungssoftware, der Drohnen, der Bordcomputer für die Anwendungsentwicklung und der Analyse- und Verarbeitungssoftware in konkreten Anwendungsszenarien der Drohneninstallation und -wartung, der Drohnenflugsteuerung, der Drohnenanwendungsentwicklung und des Drohnenrennflugs Ergebnisse erzielen.Neben zwei chinesischen Studenten, Liu Haoran und Huang Weijie, nahmen auch ein internationaler Student aus Tadschikistan, Mohammad, an der Konferenz teil. Mohammad wurde mit der Installation der Drohne beauftragt, Liu Haoran mit dem Testflug und Huang Weijie mit der theoretischen Prüfung und Programmierung. Die drei Studenten, die sich auf ihre eigenen Stärken konzentrierten, zeigten bei der Installation und Inbetriebnahme der Drohne, bei der Durchführung eines Testflugs und bei Reparaturen, bei der Entwicklung einer automatischen Flussüberwachungsanwendung und bei der Wasseraufnahme durch die Drohne an festen Punkten eine großartige Leistung, bewiesen ausgezeichnete theoretische Kenntnisse und technische Fähigkeiten und gewannen durch Zusammenarbeit und Vertrauen.Im Jinan Vocational College traten junge Menschen aus verschiedenen Ländern gegeneinander an, überwanden die Hindernisse und arbeiteten auf ihr gemeinsames Ziel hin. Es handelt sich um den ersten internationalen Wettbewerb in China für Berufsschüler, der ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und neue Dinge zu lernen. Der Wettbewerb ist in Wettbewerbe und Vorführungen unterteilt, darunter 15 Wettbewerbe, darunter Drohnenwartung und -anwendung, und 8 Vorführungen, wie z. B. Handwerkskunst. Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler aus über 300 Schulen aus mehr als 100 Ländern haben an dem Wettbewerb teilgenommen, der damit der größte internationale Berufswettbewerb in Bezug auf die Anzahl der beteiligten Länder ist.Bildanhänge Links:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=429838 Bildunterschrift: Studenten der Jinan Vocational College im WettbewerbView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jinan-vocational-college-triumphiert-beim-ersten-weltwettbewerb-fur-berufsschulkenntnisse-301632018.htmlPressekontakt:Frau Zhang,Tel.: +86-10-63074558Original-Content von: Jinan Vocational College, übermittelt durch news aktuell